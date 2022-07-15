Ростов, Ярославская область, 15 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области мужчина устроил разбой в аптеке. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Elvocero.com Нож

«В торговом зале аптеки в Ростове неизвестный в отсутствии других посетителей, демонстрируя провизору предмет, похожий на нож, открыто похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме около 7 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

20-летнего подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Молодой человек дал признательные показания. Сейчас против него возбуждено уголовное дело за разбой.