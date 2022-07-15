София, 15 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Сотни человек собрались у здания муниципалитета в столице Болгарии Софии с требованием введения системы бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Об этом 15 июля сообщает БНР.

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По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Билет — по цене в 0 левов!» и «Долой бедность!». В среде протестующих граждан звучат антиправительственные лозунги. Правоохранители не предпринимают мер по разгону демонстрации, поскольку указанная акция была согласована в мэрии.

Напомним, ранее суд в Софии признал незаконной действующую цену на проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях в размере 1,60 левов ($0,82). Большинство местных жителей не имеют необходимых финансовых средств на оплату соответствующих услуг.