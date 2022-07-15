Москва, , 11:14 — REGNUM Жёсткая реакция министерства иностранных дел КНДР на попытку Киева огрызнуться после сообщения об официальном признании правительством этой страны Донецкой и Луганской Народных Республик совершенно логична. Об этом заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Северная Корея

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«Действительно, кто бы учил Пхеньян защите суверенитета своей страны… Киевский режим здесь точно на последнем месте!» — подчеркнул эксперт.

Демурин с сожалением отметил, что в своё время российское правительство присоединялось к давлению США и их союзников на КНДР.

«Теперь же вот как всё повернулось: политический ход Пхеньяна, свидетельствующий о поддержке им не только дела самоопределения русских на бывшей Украине, но и шире — позиции России в противостоянии Западу в принципе, оказался более чем кстати. Так что надо, не откладывая, исправить то, что касается участия России в международном давлении на КНДР», — считает обозреватель агентства.

«Пхеньян — наш естественный союзник в борьбе с американской экспансией и японским реваншизмом на Дальнем Востоке, и его непримиримая позиция сейчас весьма востребована, она поможет держать Вашингтон и Токио в постоянном напряжении», — подчеркнул эксперт.

По мнению Демурина, стоило бы «начать выход России из режима навязанных США и Японией санкций в отношении КНДР, сделать весомые шаги в развитии сотрудничества во всех сферах, включая военную».

«И нужны крупные символические жесты вплоть до объявления о подготовке визита в Пхеньян президента России, акцентирующие этот вектор в нашей внешней политике. Понятно, что прозападные либералы, сохраняющие сильные позиции в наших верхах, будут этому всячески противодействовать, — ну так мы получим ещё одну лакмусовую бумажку для их выявления», — указал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В КНДР заявили, что намерены развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. На Украине в ответ заявили о разрыве дипломатических отношений с Пхеньяном.

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