Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За июнь в Петербурге вновь зафиксировали замедление прироста годовой инфляции. Её уровень сократился за первый месяц лета на 1,7 процентного пункта, составив 14,9% в годовом исчислении. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западного Главного управления Банка России.

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При этом в среднем по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) показатель годовой инфляции упал до 15,5%, тогда как в предыдущем месяце её уровень составлял 16,9%. Сокращение по СЗФО составило 1,4 процентного пункта.

На замедление роста уровня годовой инфляции после марта 2022 года повлияли укрепление рубля и расширение предложения некоторых категорий товаров на рынке. «Потребительская активность в округе остается сдержанной, что также влияет на цены», — отметили в пресс-службе

Отчётливее всего процесс увеличения предложения товаров наблюдался в июне в сфере продовольствия. В магазинах расширилось предложение овощей и фруктов из разных стран. Снизился темп прироста цен на капусту, картофель, помидоры, бананы и виноград. При этом по сравнению с прошлым годом морковь и свекла в июне 2022 года стоили дешевле.

Рост цен зафиксировали в туристической отрасли. На это повлияло развитие внутреннего туризма в СЗФО. Так, повысились цены на услуги санаториев и экскурсии в Новгородской области.

Напомним, что в мае уровень инфляции в Петербурге сократился на 0,8 процентного пункта, опустившись до отметки в 16,6%. Теперь же сокращение показателя составило 1,7 процентного пункта. В мае в Петербурге на это повлияли те же причины, что и в июне.

Банк России ожидает, что инфляция в 2022 году составит от 14% до 17%, в 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к уровню 4%.