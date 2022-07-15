Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Уверенность американских граждан в системе государственного школьного образования приблизилось к рекордно низким показателям, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения 14 июля New York Post.

Начальная школа в США (сс) woodleywonderworks

По данным опроса Gallup, «очень/довольно сильно» доверяют школьной системе страны доверяют в целом 28% американцев. Этот показатель лишь немногим выше рекордно низкого уровня доверия, которое было зарегистрировано в 2014 году, когда системе государственного среднего образования доверяли лишь 26%.

Ослабление доверия американских граждан к этой системе наблюдается в стране с 1975 года, когда ей доверяли рекордные 62%. В 2020 в начале пандемии коронавируса произошел всплеск доверия, достигший 41%. Затем этот показатель упал до 32% в 2021 году и до 28% в 2022 году.

Опрос также показал резкий политический раскол между партиями: 43% демократов заявили, что доверяют системе, по сравнению с 14% республиканцев.