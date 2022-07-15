Оренбург, 15 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Оренбурге пенсионерка стала жертвой мошенничества. Доверчивая женщина лишилась более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

(сс) CWitte Деньги

По данным полиции, оренбурженке позвонили по телефону и заявили о попытке оформления на ее имя кредита. Незнакомец представился сотрудником Центробанка. Пенсионерку убедили в том, что для отмены операции необходимо оформить встречный кредит, и все имеющиеся средства перевести на резервный счёт.

В результате женщина оформила два кредита в разных банках на общую сумму в 450 тыс. рублей и выполнила рекомендации незнакомца. На протяжении 15 дней она перевела мошенникам в общей сложности 589 477 рублей. Когда связь со звонившим прервалась, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.