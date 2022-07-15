Волгоград, 15 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Принудительную меру медицинского характера постановил применить суд в отношении 66-летнего жителя Волгограда, повредившего объект культурного наследия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

В больнице

В декабре 2021 года мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, предложил своему знакомому отрезать часть памятника «Братской могилы морякам волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный октябрь». Сообщники воспользовались ножницами по металлу и отделили от монумента фрагмент площадью более 1,3 кв. м. Похищенное они планировали сдать в пункт приёма металла, однако сотрудник скупки отказался принимать подозрительный предмет. Пенсионер оставил металлический фрагмент памятника у себя в огороде.

Амбулаторная психиатрическая экспертиза подтвердила, что пенсионер страдает хроническим расстройством психики. Следствие просило суд применить к нему принудительную меру медицинского характера. Краснооктябрьский районный суд Волгограда согласился с этими доводами и отправил злоумышленника в психиатрический стационар.

Уголовное дело в отношении сообщника передано судье для решения вопроса о принятии к производству.