Джакарта, 15 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто хочет улучшить сотрудничество с Францией, сообщает Kompas.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

«Это сотрудничество должно быть улучшено и стать всеобъемлющим стратегическим сотрудничеством, включая совместную разработку и производство, наращивание потенциала и инвестиций», — заявил Прабово Субианто.

«От имени народа и правительства Индонезии я желаю счастливого Дня взятия Бастилии всему народу и правительству Франции», — добавил министр обороны страны.

По его словам, отношения между Индонезией и Францией были прочными. До сих пор страны стремились к укреплению экономического сотрудничества в ответ на пандемию, а также с приоритетными повестками дня для решения глобальных проблем, таких как продовольственная и энергетическая безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Бангладеш посетит Индонезию с официальным визитом, чтобы отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.