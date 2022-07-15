Таганрог, Ростовская область, 15 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 60-летнего мужчины при выполнении работ на строительной площадке. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Александр Погожев ИА REGNUM Электрик в производственном цехе

Инцидент случился 13 июля на улице Бакинской в Таганроге. Предположительно, при производстве электромонтажных работ мужчина прикоснулся к щиту трансформатора, в результате чего получил электрический разряд и погиб на месте. В ходе опроса очевидцев установлено, что потерпевший работал на стройке по гражданско-правовому договору.

По данному факту организована доследственная проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.