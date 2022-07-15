Донецк, 15 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли обстрелам населённые пункты Доломитное, Троицкое и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что ВСУ в 09:20 (совпадает с мск) обстреляли Доломитное и Минеральное, выпустив по ним 12 и 10 мин калибра 120 мм соответственно.

Также указывается, что киевские боевики вновь дважды в 09:40 обстреляли Доломитное, по которому было выпущено17 снарядов калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм. При этом в 10:45 украинские нацисты выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что украинские войска покидают Северск в Донецкой Народной Республике.