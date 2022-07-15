Республика Саха (Якутия), , 11:14 — REGNUM На 61% больше предметов мамонтовой фауны стали находить в Якутии. Останки древних животных сдают жители арктических территорий республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе министерства промышленности и геологии региона.

Бивни

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Особенно ценен этот материал, потому что искать его нелегко из-за огромных расстояний между населёнными пунктами республики и проблем с инфраструктурой. В 2021 году в Якутии было собрано порядка 160 тонн мамонтовой кости. Этот вид деятельности — источник доходя для жителей Арктики.

«Сбор бивней мамонта на Севере для местных семей — это порой единственная возможность обеспечить семью, заработать деньги на дорогие привозные продукты, вещи. Именно поэтому гарантированный сбыт мамонтовой кости побуждает местное население активно заниматься её сбором. Но при этом сбор фауны должен быть легальным, от незаконного дикого промысла может пострадать экология этих территорий, а культура нашей республики — потерять уникальные экземпляры останков древнего животного», — отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, якутский экспортный перерабатывающий завод планирует перерабатывать 4 тонны мамонтового сырья в год. Объёмы выработки предприятия хотят увеличить в два раза.