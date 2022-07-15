Республика Саха (Якутия), 15 июля 2022, 11:14 — REGNUM На 61% больше предметов мамонтовой фауны стали находить в Якутии. Останки древних животных сдают жители арктических территорий республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе министерства промышленности и геологии региона.
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Особенно ценен этот материал, потому что искать его нелегко из-за огромных расстояний между населёнными пунктами республики и проблем с инфраструктурой. В 2021 году в Якутии было собрано порядка 160 тонн мамонтовой кости. Этот вид деятельности — источник доходя для жителей Арктики.
Как сообщало ИА REGNUM, якутский экспортный перерабатывающий завод планирует перерабатывать 4 тонны мамонтового сырья в год. Объёмы выработки предприятия хотят увеличить в два раза.