Черкесск, , 11:06 — REGNUM Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария получат из федерального бюджета 990,9 млн рублей для оплаты оказанной медицинской помощи больным с COVID-19. Эти денежные средства будут направлены на оплату медпомощи, предоставленной в 2021 году в стационарах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Бюджетные ассигнования выделены Мнздраву России для распределения между двумя субъектами Северного Кавказа из резервного фонда правительства РФ, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Большую часть из этой суммы получит Кабардино-Балкария — 798,7 млн рублей. Карачаево-Черкесии выделят почти 192,2 млн рублей.

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