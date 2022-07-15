Джидинский район, Бурятия, 15 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии задержан местный житель по обвинению в убийстве родного брата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, драма разыгралась в ходе совместного распития спиртного.

СУ СКР по Бурятии Орудие убийства. Бурятия

По данным ведомства, родственники жили и работали вместе на животноводческой стоянке вблизи села Инзагатуй. Вечером 12 июля в ходе гулянки между ними из-за незначительного повода началась ссора, переросшая в драку, в ходе которой 62-летний мужчина повалил на пол 57-летнего младшего брата и начал душить.

«Вырвавшись, злоумышленник взял на веранде гладкоствольное огнестрельное ружье ТОЗ-63 16 калибра, направил его на старшего брата и произвел выстрел. Ранение оказалось опасным, так как патроном были повреждены кровеносные сосуды бедра», — отметили в ведомстве.

В результате из-за обильной потери крови потерпевший скончался на месте. Подозреваемый к настоящему времени дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.