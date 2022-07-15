Бейрут, , 11:11 — REGNUM В правительстве Ливана сообщили о невозможности содержать на своей территории сотни тысяч сирийских беженцев, многие из которых проживают в стране на протяжении шести лет. Об этом 15 июля министр по делам перемещённых лиц Иссам Шараф ад-Дин сообщил в интервью Al-Arabi-al-Jadid.

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По его словам, соответствующий план был разработан временным правительством Ливана. План состоит в том, чтобы возвращать 15 000 сирийских беженцев в месяц. Это число может быть скорректировано в соответствии с возможностями правительства Сирии, сказал он.

«Возвращение беженцев будет зависеть от возможностей сирийского правительства, которые мы обсудим во время визита в Дамаск. Речь идёт об обеспечении надлежащих условий для их возвращения, включая потребностей в жилье, здоровье, медицинском обслуживании, учебе и размещении», — заявил Шараф ад-Дин.