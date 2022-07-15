Магнитогорск, Челябинская область, 15 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 96-летняя беженка из Мариуполя Валентина Пономарёва сдала заявление о приёме в гражданство РФ. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Паспорт

«Уже в скором времени бабушке будет вручен российский паспорт», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина родилась в Оренбургской области. Её трудовой путь начался на Урале. В годы Великой Отечественной войны она была медсестрой и стала донором крови. После войны переехала на работу в Узбекистан, а затем в Донбасс.

В 2022 году ей пришлось покинуть Мариуполь и перебраться в Магнитогорск к родственникам. На этой неделе представители полиции отчитались о том, что вручили ей разрешение на временное проживание в России.