Москва, 15 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% граждан РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, 79% опрошенных заявили о доверии главе государства, 13% «скорее не доверяют», остальные затруднились ответить.

Кроме того, по мнению 81% респондентов, Путин «скорее хорошо» работает на своем посту, 10% считают, что президент работает «скорее плохо». Еще 9% респондентов затруднились ответить.

Опрос был проведен 10 июля, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.