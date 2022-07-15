Элиста, 15 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 19 человек, выписаны с выздоровлением три ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Стационарное лечение понадобилось 29 пациентам, заболевшим COVID-19. Состояние двух человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии выявили 52 007 носителей коронавируса, вылечился 50 999 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди заболевших COVID-19.