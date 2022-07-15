Химки, Московская область, 15 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с бывшим нападающим московского «Спартака» Денисом Давыдовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

ФК «Химки»

Отмечается, что соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2022/23.

Сезон 2021/22 Давыдов провёл в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска. Он сыграл в 21 матче во Второй лиге, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.