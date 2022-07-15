Лондон, 15 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман выбыла из борьбы за кресло премьер-министра Великобритании и поддержала министра иностранных дел Лиз Трасс, призвав своих сторонников последовать ее примеру, сообщает 15 июня Financial Times.

Sergeant Tom Robinson RLC. MOD Резиденция премьер-министра на Даунинг-стрит

«Я поддерживаю то, чтобы Лиз Трасс возглавила Консервативную партию и нашу страну, — написала Браверман в соцсети после того, как выбыла из гонки за лидерство. — Она снизит налоги, выполнит обещания по Brexit и защитит свободу слова».

Трасс относится к тому крылу Консервативной партии, которое выступает за Brexit, снижение роли государства и низкие налоги.

Однако в ходе голосования по кандидатам, прошедшего 14 июля, она заняла третье место, уступив бывшему министру финансов Риши Сунаку и министру международной торговли Пенни Мордонт.

«Она [Трасс] будет твердо хранить обещания по Brexit», — сказала Браверман в интервью TalkTV.

У Трасс «здоровая» позиция в отношении нелегальной миграции, и «она за сокращение налогов», добавила Браверман.