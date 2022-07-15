Пермь, 15 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Пермском крае в июне отмечено снижение инфляции на 1,42% по отношению к маю и на 3,63% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция составила 16,75, сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России Инфляция в Пермском крае

Темп прироста цен на продовольствие в годовом выражении в июне упал относительно предыдущего месяца на 1,07 процентных пункта — до 18,17%. Основными причинами названо расширение предложения отдельных товаров за счет роста импорта, укрепление рубля и исчерпание повышенного спроса на продукты длительного хранения.

Темп прироста цен на непродовольственные товары снизился на 2,27% — до 20,38%. Такую ситуацию специалисты объясняют ростом внутреннего предложения отдельных товаров в условиях ограниченного экспорта, а также как и в случае с продовольствием — укреплением рубля и исчерпанием повышенного спроса на товары длительного пользования.

Годовой темп прироста цен на услуги в июне 2022 года снизился относительно предыдущего месяца на 0,58 процентных пункта — до 9,33%. Основные причины — смягчение денежно-кредитных условий, увеличение предложения в сфере авиаперевозок, а также оптимизация расходов населения в рамках адаптации к изменившимся экономическим условиям.

Добавим, инфляция в июне в ПФО составила 16,49%, в России — 15,9%.