Луганск, 15 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Украинские войска покидают Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июля сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, решение о выводе подразделений ВСУ из города приняло украинское командование.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населённого пункта Северск», — написал Марочко в телеграм-канале.

Он также добавил, что, согласно боевому распоряжению, украинским военных следует покидать позиции «скрытно и отходить мелкими группами».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 июля заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска. При этом он подчеркнул, что очаги сопротивления ещё имеются.

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