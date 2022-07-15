Вашингтон, 15 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Для того, чтобы попытаться оживиться связи США и Палестины, американский президент Джо Байден объявит о выделении порядка $316 млн Рамалле. Об этом 15 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По информации последних, в этот пакет помощи входит $100 млн для сети больниц в Восточном Иерусалиме в случае, если это одобрит Конгресс США, а также $200 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Помимо того, отмечается, что также американский лидер хочет объявить о сотрудничестве компаний из Израиля и Палестины для покрытия палестинской территории до конца 2023 года сетью мобильной связи четвертого поколения 4G.

Напомним, в августе 2018 года администрация предыдущего президента Дональда Трампа полностью прекратила финансирование БАПОР, назвав нерациональной модель работы агентства и его бюджетных практик.