Сантьяго, , 10:59 — REGNUM Центральный банк Чили объявил об интервенции на валютном рынке на сумму до 25 миллиардов долларов, чтобы попытаться остановить падение песо, который закрыл день выше барьера в 1000 денежных единиц за доллар. Об этом пишет агентство EFE.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правление Центрального банка, с целью облегчения адаптации чилийской экономики к неопределенным и меняющимся внутренним и внешним условиям, решило осуществить программу валютных интервенций и превентивного предоставления ликвидности в долларах на сумму до 25 миллиардов долларов», — говорится в заявлении центрального банка.

Ранее в Чили зафиксировали рекордные отметки валютного отношения песо к доллару.