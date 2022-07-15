Куала-Лумпур, 15 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Малайзии объявило, что примет рабочих из других стран, включая Бангладеш, если Индонезия прекратит отправлять рабочих-мигрантов, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

«У нас есть 15 стран, поставляющих рабочих-мигрантов для удовлетворения наших потребностей», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Малайзии.

Индонезия временно приостановила отправку рабочих-мигрантов, в том числе тысяч людей, нанятых для работы на плантациях. Этот шаг был предпринят в связи с нарушениями соглашения о найме, подписанного между двумя странами.

Малайзии, второму по величине в мире производителю пальмового масла, угрожает нехватка около 1,2 млн рабочих, что может подорвать восстановление экономики страны. Малайзия в значительной степени зависит от миллионов иностранных рабочих. Большинство из них приезжает из Индонезии, Бангладеш и Непала.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия репатриирует более 200 индонезийских рабочих-мигрантов из Малайзии после сообщений о рабочих, подвергшихся пыткам.