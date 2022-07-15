Москва, , 10:57 — REGNUM Документы, которые подтверждают факты массового дезертирства среди украинских десантников, нашли в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники спецназа Росгвардии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ведомства.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в период с апреля по июль 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот войсковой части А1126 ВСУ под различными предлогами самовольно сбежали с переднего края обороны. При этом в рапортах батальона указаны фамилии, имена, а также воинские должности и звания дезертировавших.

Кроме того, отмечается, что десантники ВСУ сбегают со военной службы при любой возможности, включая невозвращение из отпуска по семейным обстоятельствам. В то же время, поиски сбежавших по месту жительства не приносят результата и на связь они не выходят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также города Макеевка и Ясиноватая.