Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ближайшие несколько часов ожидается очередное ухудшение погодных условий в виде ливней и гроз, предупреждает 15 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Перед грозой.

Сад Бенуа и ЦНИИ РТК в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 15 июля, начиная с 11:00 до 14:00 мск, в городе на Неве местами ожидаются грозы и ливни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 июля в северной части города выпало более 40 мм осадков, что вызвало образование скоплений воды на улицах Петербурга.

15 июля город останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, а температурный фон окажется на пару градусов ниже климатической нормы.

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