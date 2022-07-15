Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшие несколько часов ожидается очередное ухудшение погодных условий в виде ливней и гроз, предупреждает 15 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Перед грозой. Сад Бенуа и ЦНИИ РТК в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 15 июля, начиная с 11:00 до 14:00 мск, в городе на Неве местами ожидаются грозы и ливни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 июля в северной части города выпало более 40 мм осадков, что вызвало образование скоплений воды на улицах Петербурга.

15 июля город останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, а температурный фон окажется на пару градусов ниже климатической нормы.