Севастополь, , 10:56 — REGNUM Бывший заместитель директор федерального государственного бюджетного учреждения «Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского» предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 15 июля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о неправомерной оплате работ, произведённых подрядчиками, в рамках контрактов на капитальный ремонт потолка помещений указанного учреждения. Как полагает следствие, в октябре–декабре 2020 года обвиняемый, являясь заместителем директора по административно-хозяйственной части учреждения, понимая, что работы по контрактам в срок не исполнены, потребовал ускорить проведение работ и исполнить их до 31 декабря 2020 года.

Для ускорения работ подрядчики должны были изменить тип устройства потолка и используемых материалов.

Как установили эксперты, в связи с изменением типа устройства потолка и используемых материалов, а также уменьшением объема работ подрядчикам были необоснованно выплачены денежные средства государственного бюджетного учреждения на сумму почти 830 тыс. рублей. В ходе следствия обвиняемый частично возместил причиненный ущерб на сумму 727 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.