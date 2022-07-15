Дербент, Дагестан, 15 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана общей площадью 4715 кв. м состоится сегодня, 16 июля, в Дербенте в рамках завершения реконструкции парка им. Низами Гянджеви при финансовом участии Сбера. Сбер построил интерактивный фонтан с использованием уникальных и самых современных технологий. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, фонтанный комплекс оснащён такими технологическими решениями, как струи «огонь на воде», площадки для пуска фейерверков, пневматические водные пушки, поворотные форсунки, водный экран.

Автор фото — Екатерина Вяльцева

Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В технологическом помещении объекта располагается интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе. Объект оснащён 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком. Фонтан может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Струи по количеству (2214) и высоте (до 30 м) превосходят большинство фонтанов в России. Фонтанный комплекс также отличает уникальная монументальная архитектурная концепция: он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.

«Восстановленный парковый комплекс, объединённый единой концепцией, является одним из важнейших туристических мест Дербента, — рассказал заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов, — объекты которого включены в список охраняемых памятников России и в исторический список ЮНЕСКО. Сбер помог местным властям реконструировать парк им. Низами Гянджеви, и мы украсили его светомузыкальным фонтаном, который, я уверен, станет яркой достопримечательностью города, его визитной карточкой. Для Сбера как организации, которая существует уже 180 лет, традиции очень важны, ведь они помогают сохранять неповторимый культурный код в различных регионах России. Поэтому все наши проекты выполняются с учётом местных архитектурных традиций и особенностей: каждый такой объект уникален и гармонично вписан в городскую среду».

Это не первый подобный проект: фонтан в Дербенте стал 23-м в ряду интерактивных фонтанов, которые Сбер построил начиная с 2016 года в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Липецке и других городах страны. Таким образом Сбер стремится содействовать благоустройству общественных пространств по всей стране — от Калининграда до Владивостока, — восстанавливая традиции и наследие российских городов с богатейшей историей. Фонтанные комплексы становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.