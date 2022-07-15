Сбер откроет в Дербенте крупнейший в России фонтан
Дербент, Дагестан, 15 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана общей площадью 4715 кв. м состоится сегодня, 16 июля, в Дербенте в рамках завершения реконструкции парка им. Низами Гянджеви при финансовом участии Сбера. Сбер построил интерактивный фонтан с использованием уникальных и самых современных технологий. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, фонтанный комплекс оснащён такими технологическими решениями, как струи «огонь на воде», площадки для пуска фейерверков, пневматические водные пушки, поворотные форсунки, водный экран.
Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В технологическом помещении объекта располагается интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе. Объект оснащён 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком. Фонтан может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Струи по количеству (2214) и высоте (до 30 м) превосходят большинство фонтанов в России. Фонтанный комплекс также отличает уникальная монументальная архитектурная концепция: он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.
Это не первый подобный проект: фонтан в Дербенте стал 23-м в ряду интерактивных фонтанов, которые Сбер построил начиная с 2016 года в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Липецке и других городах страны. Таким образом Сбер стремится содействовать благоустройству общественных пространств по всей стране — от Калининграда до Владивостока, — восстанавливая традиции и наследие российских городов с богатейшей историей. Фонтанные комплексы становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.