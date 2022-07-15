Москва, 15 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Россия сняла с 15 июля все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые действовали в связи с распространением COVID-19. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 4 июля.

Открытая граница

Это связано с тем, что Роспотребнадзор считает маловероятным значительный рост заражений штаммом «омикрон» в летнее время.

Напомним, ограничения были введены в марте 2020 года.

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