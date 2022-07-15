Бухарест, 15 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Румыния отказалась от реализации плана масштабного экспорта зерна в страны Евросоюза и Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства страны Петрэ Дэа сообщает «Румынское телевидение».

Nstrumenttorg.ru Зерно

По словам Дэа, в настоящее время официальному Бухаресту необходимо создать собственный «стратегический запас» злаковых культур.

«Сначала мы обеспечим внутренний рынок», — отметил, в частсности, он.

Напомним, из-за сильнейшей засухи сразу в 10 регионах Румынии погиб урожай пшеницы. Под угрозой срыва оказались посевы озимых.