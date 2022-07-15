Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Самолёты во Владивосток из петербургского аэропорта «Пулково» будут летать чаще. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы», управляющей компании аэропорта.

Самолет «Аэрофлота» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Число полётов из Петербурга в столицу Приморья увеличивает авиакомпания «Аэрофлот». Теперь вместо двух самолётов в неделю вылетать будут три. Так, рейсы будут выполняться в среду, пятницу и воскресенье.

Вылет из Петербурга назначен на 17:15 мск. Самолёты «Аэрофлота» прибудут во Владивосток в 8:50 следующего дня по местному времени. Обратный рейс выполняется в понедельник, четверг и субботу в 11:45 по местному времени. Пассажиры окажутся в Северной столице в 13:25 по московскому времени. Отметим, что авиаперевозки будут осуществлять широкофюзеляжные самолёты Boeing 777. Их вместимость составляет 402 человека.

Напомним, ранее авиакомпания «Россия» увеличила число отправлений из «Пулково» в десять городов России. Чаще всего самолёты будут летать в Сочи, 49 раз в неделю.

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