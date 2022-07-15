Курск, 15 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, среди которых аэропорт «Курск», продлен. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Росавиации.

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Запрет на пролёты продлен в очередной раз, до 03:45 24 июля.

Также закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в обычном режиме.