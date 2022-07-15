Алжир, , 11:18 — REGNUM Власти Алжира планируют освободить бывших боевиков, содержащихся в тюрьмах с середины 1990-х годов. Об этом 15 июля сообщает Algerie Presse Service.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, президент страны Абдельмаджид Теббун издал указ и помиловании 298 бывших членов радикальных организаций и их сторонников.

Как сообщается, указ был издан в соответствии с «Законом о гражданском согласии», который направлен на ликвидацию последствий гражданской войны в Алжире в 1990-х годах.

Как ожидается, указ будет передан на рассмотрение Совета министров для изучения и утверждения, прежде чем он будет передан в парламент на следующей сессии, которая начинается второго сентября.