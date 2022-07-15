Саргатский район, , 10:52 — REGNUM В Омской области следствие проводит проверку по факту смерти пастуха в результате удара молнией. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в следственном управлении СКР по региону.

Молния Pixabay.com

Сообщение о пропаже 25-летнего жителя деревни Десподзиновка Саргатского района поступило в полицию 14 июля в 23:50 по местному времени. Мужчина не вернулся домой после выпаса скота.

Пастуха ночью искали полицейские и местные жители. Поисковые мероприятия осложняла гроза. Тело пастуха нашли лишь к утру — в 1 км от Десподзиновки в поле.

Предварительная причина смерти — удар молнией. Как сообщало ИА REGNUM, при погибшем находился расплавленный мобильный телефон.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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