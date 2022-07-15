Москва, , 11:10 — REGNUM Известный рэпер Тимати (Тимур Юнусов) станет совладельцем американской сети кофеен Starbucks в России. Об этом 15 июля написало издание Forbes.

Тимати Gil Zetbase

Помимо музыканта, в число новых владельцев сети войдут предприниматель Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Отмечается, что сделка по продаже российских активов американской компании в настоящий момент находится на завершающей стадии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, предприниматель Антон Пинский может выкупить в России сеть кофеен Starbucks. Соглашение будет предусматривать права аренды на все площади кофеен, однако технологиями американской сети будет пользоваться нельзя.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ведомости»: Starbucks в России может купить ресторатор Пинский