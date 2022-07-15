Москва, , 10:52 — REGNUM Температура воздуха в Москве 15 июля прогреется до +25. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Облачность в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, максимальная температура в мегаполисе — +23…+25 градусов, по Московской области — +20…+25» — сказал Синенков.

Также, по его словам, ветер в столице будет западный, 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление повысится до 743 миллиметров ртутного столба.