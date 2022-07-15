Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Выходные дни в Ростовской области будут дождливыми и ветреными. Такой прогноз сделали синоптики Ростовского гидрометцентра.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Так, в субботу, 16 июля, в Ростове-на-Дону ожидается кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. В ночь на 16 июля температура воздуха составит +19…+23 градуса. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +31…+33 градусов.

В воскресенье, 17 июля, в Ростове-на-Дону снова ожидается дождь, гроза. Ветер стихнет до 6-11 метров в секунду. В ночь на 17 июля будет прохладно — +19…+22 градуса. В дневные часы потеплеет до +27…+29 градусов.