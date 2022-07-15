Йошкар-Ола, , 10:50 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-июня текущего года число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сократилось на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ОБ этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кража

Количество насильственных преступлений и деяний против половой неприкосновенности детей снизилось на 25% и 33% соответственно.

При этом на 38% увеличилось число краж имущества детей. В надзорном органе полагают, что необходим тщательный анализ причин этого явления для координации деятельности правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предлагающий считать преступления против детей отягчающим вину обстоятельством, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Ниной Останиной в июне текущего года.

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