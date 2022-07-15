Москва, 15 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Концерты группы «Машина времени» в России действительно отменяются. Об этом РИА Новости заявил лидер группы Андрей Макаревич.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

«Конечно правда», — сказал Макаревич в ответ на вопрос о том, действительно ли отменяются концерты коллектива в ряде российских городов.

При этом он отметил, что сайтом и афишами занимается директор группы, и все вопросы о том, что объявлений об отмене концертов на сайте коллектива ещё не было, следует переадресовать ему: «Моя задача — выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь и отношения к этому, по счастью, не имею никакого».