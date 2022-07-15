Москва, , 10:49 — REGNUM Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова надеется на возвращение статуса организации к концу 2022 года. Об этом 15 июля сообщает ТАСС.

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«Уже к концу года мы надеемся на возвращение ВФЛА членства в международной федерации по итогам следующего заседания совета World Athletics», — сказала Привалова.

Она добавила, что в ВФЛА знали, что возвращение членства в международной федерации будет отложено до проведения аудита, который запланирован на осень.

По её словам, ВФЛА готова предоставить аудиторам всю необходимую информацию по реализации дорожной карты восстановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года.

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