Москва, , 10:51 — REGNUM С АО «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») более 0,5 млрд рублей пытается взыскать Минпромторг России. До 8 августа 2022 года судья арбитража Москвы оставила иск без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Претензии в базе суда фигурируют с 30 июня 2022 года. Речь идёт «о взыскании по государственному контракту № 16 411.4 432 017.11.119 от 29 ноября 2016 года неустойки в размере 512 276 100 рублей». Прочие детали пока не известны.

Компания-ответчик прописана в Зеленограде, занимается среди прочего проектированием микросхем. Предприятие ведёт свою историю с 1990 года, когда была образована как ГУП на базе четырёх предприятий. «Элвис» также является разработчиком биометрической отечественной системы доступа.

С Минпромторгом России НПЦ связывают более 20 госконтрактов на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Например, по контракту от 2021 года НПЦ занимается разработкой «СБИС СнК навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS/Galileo/BeiDou», совмещенного с малопотребляющим радиоканалом передачи данных (NB IoT, LPWAN).

Напомним, ранее суд также отклонил притязания министерства к разработчику отечественных процессоров — АО «Байкал Электроникс». С последнего истец пытался взыскать более 257 млн рублей, фигурировавших как штраф.