Сочи, Краснодарский край, 15 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Средняя загрузка мест размещения в Сочи в августе составит 95%, сообщили в пресс-службе администрации города.

Sochiadm.ru Пляж Сочи

«С мая по сентябрь включительно город планирует принять около 4,5 миллиона гостей. В июле мы прогнозируем среднюю загрузку средств размещения порядка 90%, а в августе — 95%», — прокомментировала заместитель главы города Инна Петухова.

На данный момент, уточнили в мэрии, загрузка средств размещения в Сочи составляет более 87%, в Сочи единовременно размещаются более 184 тысячи туристов. В городе благоустроено 188 пляжных территорий — это 41 километр от всей протяженности береговой полосы.