Исламабад, , 10:45 — REGNUM Пакистан страдает от нестабильности в Афганистане. Об этом заявил министр планирования и развития этой страны Ахсан Икбал, пишет газета «8 Собх».

Граница Афганистана и Пакистана Wikipedia.org

Как сообщил Икбал на пресс-конференции в Нью-Йорке, после многих лет войны в Афганистане настало время установить реальную стабильность в этой стране. Он добавил, что нестабильность в Афганистане наносит ущерб Пакистану как соседнему государству.

Министр планирования и развития выразил обеспокоенность введением ограничений на право девочек на образование и сказал: »Мы считаем, что нам следует взаимодействовать с афганским правительством и убедить его пересмотреть свои решения».

Напомним, Пакистан является одним из основных сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поэтому пытается улучшить отношения группировки с мировым сообществом.