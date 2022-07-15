Москва, , 10:45 — REGNUM Представительство Донецкой Народной Республики в Москве получило от посольства КНДР документы о признании Северной Кореей ДНР, заявили 15 июля в представительстве.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проведена встреча с Послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики», — говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Также сообщается, что за несколько дней работы в представительстве «приняли более 40 граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел КНДР заявило, что Украина больше не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к «несправедливым и незаконным» действиям США, нарушающим суверенитет Северной Кореи.

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