Москва, 15 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Представительство Донецкой Народной Республики в Москве получило от посольства КНДР документы о признании Северной Кореей ДНР, заявили 15 июля в представительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Проведена встреча с послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики», — говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Также сообщается, что за несколько дней работы в представительстве «приняли более 40 граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел КНДР заявило, что Украина больше не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к «несправедливым и незаконным» действиям США, нарушающим суверенитет Северной Кореи.

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