Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:52 — REGNUM В Каменском районе Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Руководителей муниципального унитарного предприятия обвиняют в присвоении более 49 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Присвоенные средства граждане получали за оказание услуг по теплоснабжению жилых домов и социальных объектов. Средства руководители предприятия должны были перечислять поставщикам топливно-энергетических ресурсов, однако этого они не делали.

Руководителям унитарного предприятия удалось присвоить более 49 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.