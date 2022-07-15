Москва, 15 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Для инвесторов, реализующих свои проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, расширили условия льготного кредитования. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается 15 июля на сайте ведомства.

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Теперь к бизнесменам не будут предъявляться требования по объёму инвестиций в проект и количеству создаваемых рабочих мест. Раньше на льготное кредитование могли претендовать инвестпроекты с вложениями от 1 млрд рублей, при условии создания не менее 250 рабочих мест.

«Решение позволит снизить риски срыва инвестпроектов из-за санкционных ограничений», — отмечается на сайте правительства РФ.

Льготная ставка для инвесторов будет снижена на 6,75% и будет начинаться от 2% годовых.

Кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей на территориях опережающего социально-экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании с Генпрокуратурой во Владивостоке 8 июня попросил учесть важный для развития страны момент и избавить бизнес от излишних проверок.