Амман, , 10:47 — REGNUM Совет министров Иордании принял решение ввести пошлины и дополнительные таможенные процедуры в отношении товаров из Египта. Об этом 15 июля сообщает информационное агентство Petra.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, в соответствии с решением правительства, все египетские товары, следующие на территорию Иордании или транзитом, будут проходить процедуры предварительной регистрации. На границе товары будут подвергаться особой процедуре, которая включает в себя досмотровые мероприятия и сборы, взимаемые системой предварительной регистрации грузовиков. Ранее аналогичные процедуры ввели египетские власти в отношении грузов из Иордании.

Как сообщается, объём иорданского импорта из Египта в первой трети этого года составил 202 млн динаров (динар = $1,41).