Рязань, 15 июля 2022, 10:48 — REGNUM Торги по продаже участка в 17 гектаров в посёлке Агропром Рязани приостановил врио губернатора Рязанской области Павел Малков, сообщает 15 июля пресс-служба правительства региона.
Активисты в социальных сетях рассказали, что на участке практически не осталось построек от воинской части, но растёт порядка несколько тысяч деревьев. Эту зону местные жители используют для прогулок.
Аукцион должен был состояться 19 июля. Павел Малков вместе с руководством города планирует проверить состояние участка.