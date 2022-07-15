Рязань, , 10:48 — REGNUM Торги по продаже участка в 17 гектаров в посёлке Агропром Рязани приостановил врио губернатора Рязанской области Павел Малков, сообщает 15 июля пресс-служба правительства региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Активисты в социальных сетях рассказали, что на участке практически не осталось построек от воинской части, но растёт порядка несколько тысяч деревьев. Эту зону местные жители используют для прогулок.

«Насколько знаю достаточно старая история, не один год ей уже, не первый раз этот участок на торги выставляется. В прошлый раз никто на торги эти не вышел. Но в любом случае, если люди волнуются, надо разбираться. Прошу город пока торги эти приостановить, вместе разберёмся, что именно там продаётся, что там с лесами, какие постройки есть на территории участка, какие варианты использования», — сказал руководитель.

Аукцион должен был состояться 19 июля. Павел Малков вместе с руководством города планирует проверить состояние участка.